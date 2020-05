Les cours du maïs et du soja cotés à la Bourse de Chicago ont peu évolué ce lundi 11 mai 2020, à la veille du rapport mensuel du ministère américain de l’Agriculture sur l’offre et la demande mondiales de produits agricoles. Le blé a reculé.

Dans ce document, très suivi par les acteurs du marché, l’USDA livrera plusieurs estimations, notamment sur la production agricole et sur les stocks de fin de campagne aux États-Unis et dans le reste du monde. Il s’agira du premier rapport comprenant des prévisions pour la campagne de 2020-2021.

De gros stocks de fin de campagne

Selon Dax Wedemeyer, de US Commodities, les stocks de fin de campagne de maïs et de soja devraient s’établir à des niveaux particulièrement élevés, en raison des dérèglements provoqués par la pandémie du coronavirus. « On verra si le rapport confirme le ralentissement du rythme des exportations ces deux derniers mois », indique l’expert.

Concernant le blé, les analystes s’attendent à une baisse des estimations de la production mondiale en 2020 par rapport à l’année dernière, notamment à cause de sécheresses en Europe et dans la région de la mer Noire. Le blé a toutefois perdu du terrain sous l’effet d’une amélioration des prévisions météorologiques aux États-Unis.

Semis sous surveillance

Les investisseurs attendaient aussi la diffusion lundi d’un rapport hebdomadaire sur l’avancée des semis et la qualité des récoltes aux États-Unis. Les analystes anticipent que le maïs a été semé entre 70 % et 72 %, le soja entre 38 % et 40 % et le blé rouge de printemps entre 50 % et 55 %. Ces estimations sont nettement supérieures à l’an dernier à la même période.

Le marché digérait en outre une annonce faite samedi par Donald Trump selon laquelle le gouvernement américain allait acheter pour 3 milliards de dollars de surplus laitiers et alimentaires (viande et produits agricoles) pour venir en aide aux agriculteurs frappés par la crise du coronavirus.

« Cela va aider les producteurs à court terme », estime Dax Wedemeyer. « Mais il faudra voir si les prix vont remonter de manière durable grâce à cela », tempère-t-il.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé lundi à 3,1850 dollars, contre 3,1925 dollars vendredi (–0,47 %).

Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 5,1725 dollars, contre 5,2200 dollars à la précédente clôture (–1,05 %).

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé à 8,5550 dollars contre 8,5050 dollars vendredi (+0,44 %).