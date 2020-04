pour vous connecter et poursuivre la lecture

C’est un peu « le retournement du vendredi, avec sans doute des investisseurs couvrant leurs positions » après un repli continu des prix depuis le début de la semaine, commente Steve Georgy de la maison de courtage Allendale. Au début de la saison des semis, les cours du maïs et du blé profitent aussi « de la neige qui est tombée dans le sud de l’Iowa, le nord du Missouri, et qui se dirige vers l’Illinois et l’Indiana », a estimé Brian Hoops de MidWest Market Solutions.

Un espoir du côté de l’éthanol

Les acteurs du marché surveilleront lundi après la clôture la diffusion du rapport hebdomadaire de l’USDA le ministère américain de l’Agriculture, sur l’avancée des semis pour savoir si cela a pu freiner le travail des agriculteurs dans les champs. Pour les analystes de CHS Hedging, les cours du maïs ont aussi bénéficié « des discussions sur la meilleure façon de redémarrer l’économie, qui laisse espérer un regain de demande pour l’éthanol ». Sachant qu’environ un tiers du maïs américain est destiné à la fabrication d’éthanol.

Donald Trump a notamment dévoilé jeudi un plan pour faire « redémarrer l’Amérique » en trois étapes, en fonction de la gravité de l’épidémie de coronavirus dans chaque État, et relancer au plus vite la première économie mondiale. Cela redynamiserait la demande en énergie, et donc en biocarburant fabriqué à partir d’éthanol.

Le soja se replie

Les cours du soja s’affichaient en hausse en début de séance, aidés notamment par l’annonce d’une vente de 120000 tonnes pour une destination inconnue dans le système du ministère américain de l’Agriculture recensant au quotidien les plus grosses commandes d’acheteurs étrangers. Mais ils se sont repliés par la suite.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,2925 dollars contre 3,2625 dollars jeudi (+ 0,92 %).

Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 5,3375 dollars contre 5,3050 dollars à la précédente clôture (+ 0,61 %).

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, désormais le plus échangé, a terminé à 8,4225 dollars contre 8,4575 dollars la veille (- 0,41 %).