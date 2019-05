« Les précipitations se dirigent vers l’est de la “corn belt” et lâchent de fortes quantités d’eau, a signalé Ryan Ettner de la maison de courtage Allendale, en référence à la principale zone de production de maïs au nord du pays. Avec autant de pluie, il est improbable que beaucoup de progrès aient lieu dans les deux à trois prochains jours » sur le front des cultures.

Les semis prennent du retard

Et de prévenir que les prévisions des six à dix prochains jours font état de précipitations plus étendues encore. Les semis américains de maïs américain présentent déjà du retard. Un rapport du ministère de l’Agriculture a montré lundi que 15 % des semis ont été effectués contre 27 % en moyenne lors des cinq dernières années.

La séance de mercredi a également vu le rebond du cours du blé, qui avait tutoyé la veille ses plus bas niveaux depuis un an et demi. « Le blé a suivi la voie du maïs », a souligné Dan Cekander de DC Analysis, ajoutant que « le cours était descendu de manière exagérée ces derniers temps ».

Contrecoup sur le soja

Le soja a un peu reculé, également en raison de la situation du maïs. « Moins de semis de maïs en perspective signifie potentiellement plus de semis de soja aux États-Unis », a affirmé Dan Cekander. Les semis de soja sont réalisés un peu après ceux de maïs dans le pays, et pourraient profiter du retard pris par le maïs.

Le prix du boisseau de blé (environ 25 kg) pour juillet, le plus échangé actuellement, a clôturé à 4,3600 dollars contre 4,2875 dollars à la fermeture mardi.

Le boisseau de maïs pour livraison en juillet, également le contrat le plus actif, a fini à 3,6850 dollars contre 3,6250 dollars mardi.

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, désormais le plus actif, a terminé à 8,5175 dollars contre 8,5400 dollars à la précédente clôture.

AFP