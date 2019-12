« Certains investisseurs ont pris leurs profits après la séance de mardi, où les prix du blé ont atteint leur plus haut cette année », indique Mike Zuzolo de Global Commodity Analytics. La céréale avait même fini la séance à un niveau plus vu depuis août 2018, profitant, au même titre que le maïs et le soja, de l’espoir d’exportations plus importantes après le compromis commercial sino-américain conclu la semaine dernière.

Les courtiers sont prudents

Mais les courtiers restaient sur leurs gardes en l’absence de nouvelles informations sur ce texte, qui est censé être entériné en janvier. « Il y a un retour de bâton au sujet de l’accord commercial de phase un entre les États-Unis et la Chine, observe Mike Zuzolo. Le marché n’est pas convaincu que la Chine puisse vraiment doubler ses achats agricoles même si c’est précisément ce que le représentant américain au Commerce a expliqué. »

Reprenant des affirmations de Donald Trump, le représentant au Commerce Robert Lighthizer a affirmé mardi sur Fox Business News que les achats de produits agricoles par la Chine devraient atteindre les 50 milliards de dollars. Pékin n’a pour l’heure pas confirmé un tel montant. Les investisseurs seront attentifs à la publication jeudi du rapport hebdomadaire sur les ventes à l’étranger de produits agricoles américains.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé mercredi à 3,8700 dollars, contre 3,9000 dollars mardi (- 0,77 %).

Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,4825 dollars, contre 5,5625 dollars à la précédente clôture (- 1,44 %).

Le boisseau de soja pour livraison en janvier, le plus échangé, s’est établi à 9,2850 dollars, contre 9,2875 dollars la veille (- 0,03 %).

AFP