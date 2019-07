pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le traditionnel rapport hebdomadaire sur les semis américains du ministère de l’Agriculture (USDA) a fait état lundi soir de 63 % des cultures de blé d’hiver jugées « bonnes » à « excellentes », soit deux points de plus que les anticipations des analystes.

Cette statistique est bien supérieure à celle enregistrée l’an dernier à la même époque, à 37 % seulement.

Les cultures de maïs et de soja jugées « bonnes » à « excellentes » ont quant à elles été inchangées, à 56 % et 54 %.

« On s’attendait à un peu plus » a réagi la maison de courtage Allendale au sujet du maïs et du soja, jugeant que le cours du maïs a pu légèrement en profiter sur les marchés.

Le soja n’en a pour sa part pas bénéficié, pas plus d’ailleurs que du léger retard dans l’avancée des semis par rapport aux anticipations, dévoilé également dans le rapport hebdomadaire de l’USDA.

Le cours de l’oléagineux est mis à l’épreuve, en pleine incertitude au sujet du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis.

Les négociations commerciales entre les deux pays « sont de nouveau sur les rails » après la rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois à Osaka, a pourtant affirmé mardi le conseiller pour le commerce du président américain, Peter Navarro.

Mais malgré ces déclarations, le marché s’interroge sur la faisabilité d’un accord commercial rapide entre les deux premières économies du monde, au moment où les deux géants sont embourbés dans un bras de fer depuis un an et que les antagonismes semblent encore forts.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en septembre, désormais le plus échangé, a terminé mardi à 4,1900 dollars, contre 4,1525 dollars lundi à la clôture.

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,0325 dollars, contre 5,1175 dollars la veille.

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, désormais le plus échangé, a clôturé à 8,9875 dollars, contre 9,0825 dollars lundi.