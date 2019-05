Les États-Unis ont vendu 533 900 tonnes de blé à l’étranger lors de la semaine s’achevant le 9 mai selon le ministère américain de l’Agriculture (USDA), dans la fourchette haute des estimations des analystes. Le maïs a également profité de l’élan des ventes à l’étranger, 634 100 tonnes ayant été écoulées. Le soja a pour sa part été commandé à hauteur de 674 300 tonnes alors que les analystes s’attendaient en moyenne à un peu plus.

Le maïs aussi

« C’est positif pour le blé et le maïs », a réagi Dan Cekander de DC Analysis. Selon lui, les cours ont surtout été influencés par la météo américaine, particulièrement humide ces dernières semaines. « Les précipitations ne s’arrêtent plus, on parle de conditions humides jusqu’à la fin du mois », a-t-il affirmé. La pluie empêche les agriculteurs de semer autant qu’ils le souhaiteraient et augure de moissons moins abondantes, d’où la hausse des cours.

Cette situation difficile pour le travail de la terre est très clairement visible dans les statistiques officielles de l’USDA. Lundi, le ministère a fait part dans un rapport hebdomadaire sur la progression des semis d’un net retard des semis de maïs, de soja ainsi que de blé de printemps. Le maïs est particulièrement touché dans la mesure où mai est traditionnellement un mois décisif pour l’ensemencement de la céréale.

Le boisseau de maïs pour livraison en juillet, le contrat le plus actif, a clôturé à 3,7900 dollars, contre 3,6950 dollars mercredi.

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus actif, a terminé jeudi à 8,3975 dollars, contre 8,3550 dollars mercredi à la clôture.

Le boisseau de blé (environ 25 kg) pour juillet, le plus échangé, a fini à 4,6700 dollars jeudi, contre 4,4875 dollars la veille.

AFP