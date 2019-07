Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

« Il fait très chaud et sec dans certaines régions de production du blé actuellement, comme en Europe, et les moissons pourraient y être moins importantes que prévu », a avancé Jason Britt, de la maison de courtage Central State Commodities. « Les agriculteurs américains pourraient en profiter pour exporter un peu plus de leur blé », a-t-il souligné. Le soja de son côté a profité, comme la veille, de la perspective d’une éventuelle avancée dans les négociations sino-américaines. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a confirmé mercredi qu’une délégation américaine de haut rang se rendra la semaine prochaine à Shanghai, en Chine, pour une série de discussions. Tout en soulignant qu’il reste encore « beaucoup de questions » en suspens, M. Mnuchin escompte des progrès au cours de ces prochaines tractations. L’agence Bloomberg a pour sa part rapporté, en citant des sources proches du dossier, que le gouvernement chinois avait autorisé cinq entreprises à acheter jusqu’à trois millions de tonnes de soja américain sans que ceux-ci ne soient frappés des taxes supplémentaires à l’importation mises en place l’été dernier sur plusieurs produits agricoles en représailles à des mesures américaines similaires. « Même si on ne s’attend pas à des commandes énormes tout de suite, cela représente un geste de bonne volonté » de la part de Pékin, a estimé Ryan Etnner, d’Allendale. Le maïs a pour sa part perdu du terrain « après la diffusion des dernières prévisions météorologiques », a remarqué Jason Britt. « Hier encore, on parlait d’un temps plutôt sec lors de la première semaine d’août ; aujourd’hui, il semblerait qu’on anticipe un peu de pluies », a-t-il indiqué en soulignant que les prévisions restaient très fluctuantes. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mercredi à 4,3075 dollars contre 4,3150 dollars mardi à la clôture. Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 4,9775 dollars contre 4,8725 dollars la veille. Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 9,0825 dollars contre 9,0375 dollars à la précédente clôture. AFP

Votre analyse quotidienne du marché - Céréales

Le blé soutenu par un euro faible face au dollar Les prix du blé étaient en légère progression mercredi soutenus par un euro au plus bas depuis deux mois face au dollar.

