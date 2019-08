Le président américain a annoncé dans une série de tweets que son administration allait infliger 10 % de tarifs douaniers supplémentaires sur les 300 milliards de dollars d’importations chinoises jusque-là épargnées.

L’hôte de la Maison Blanche a notamment justifié sa décision surprise par le fait que Pékin n’a pas tenu à ses yeux sa promesse d’achats massifs de produits agricoles américains.

« Le marché agricole espérait qu’il pourrait y avoir des progrès. Mais l’optimisme a disparu avec les annonces d’aujourd’hui », a expliqué Bill Nelson de Doane Advisory Services.

« Il est probable que la Chine résiste et refuse de satisfaire les exigences de Donald Trump », a ajouté l’expert. Pourtant, Pékin a affirmé jeudi avoir acheté ces dernières semaines davantage de produits agricoles américains.

Dans un rapport hebdomadaire sur les ventes de produits agricoles à l’étranger, publié jeudi, le ministère américain de l’Agriculture a en effet indiqué que la Chine avait passé une nouvelle commande de 68 000 tonnes de soja.

Un regain des tensions commerciales sino-américaines fait craindre une diminution des importations chinoises de céréales, entraînant les prix vers le bas. Avant les tweets présidentiels, le blé, le maïs et le soja étaient déjà en recul, poursuivant sur la même tendance que les deux jours précédents.

Des températures moins chaudes que prévu et l’annonce de pluies sur plusieurs régions du « Midwest », le grenier à grain des États-Unis, avaient conduit les analystes à réviser à la hausse leurs estimations sur la qualité des récoltes, en particulier pour le maïs et le soja. « Les prévisions météo sont positives pour la santé et pour la viabilité des plantes », a indiqué M. Nelson. « On ne devrait donc pas observer de spéculation à la hausse dans les prochains jours », a-t-il poursuivi.

Les acteurs du marché sont désormais dans l’attente de la diffusion, le 12 août, du prochain rapport sur l’offre et la demande mondiale de produits agricoles (Wasde).

Les autorités américaines doivent y dévoiler les résultats d’un nouveau sondage effectué auprès des agriculteurs sur les surfaces dédiées à chaque culture.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé jeudi à 4,0250 dollars, contre 4,1000 dollars la veille à la clôture (-1,83 %).

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 4,7575 dollars, contre 4,8725 dollars mercredi (-2,36 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 8,6525 dollars, contre 8,8150 dollars à la précédente clôture (-1,84 %).