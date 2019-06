pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Un marché haussier a besoin d’être alimenté en bonnes nouvelles tous les jours », a commenté Dax Wedemeyer, de US Commodities. « En l’absence de ces nouvelles, on observe que le marché poursuit sa phase de consolidation après avoir augmenté un peu trop vite », a ajouté le spécialiste.

Les cours des matières premières agricoles se sont envolées ces dernières semaines principalement en raison des retards pris dans les semis à la suite de pluies historiques qui se sont abattues sur les États-Unis.

Le blé a pris par exemple près de 30 % en cinq semaines et le maïs a atteint ces derniers jours son plus haut niveau en cinq ans.

Ces conditions ont mené les autorités américaines à revoir fortement à la baisse leurs perspectives de production de maïs cette année, et d’envisager un sort similaire pour le soja, toujours dans la période d’ensemencement.

Les prévisions météorologiques font état d’humidité dans les anticipations à cinq et sept jours, mais la météo devrait ensuite retrouver un caractère plus habituel pour la saison, donc plus sec, a signalé M. Wedemeyer.

Les cours ont été relativement peu influencés mercredi par l’issue d’une réunion de la banque centrale américaine (Fed), qui a abouti à un statu quo sur le niveau des taux d’intérêt. La Fed a cependant affirmé qu’elle était désormais sur le qui-vive pour soutenir l’économie en abaissant les taux si un ralentissement se profilait.

Le boisseau de maïs pour livraison en juillet, contrat le plus actif actuellement, a fini à 4,4100 dollars, contre 4,4975 dollars mardi à la clôture.

Le boisseau de blé (environ 25 kg) pour juillet, également le plus échangé, a clôturé à 5,2225 dollars, contre 5,3150 dollars la veille.

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus actif, a terminé à 9,0325 dollars, contre 9,1350 dollars mardi.