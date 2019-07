pour vous connecter et poursuivre la lecture

En dépit des commentaires du président américain Donald Trump, qui a assuré au début de la semaine qu’il y avait encore un « long chemin » à parcourir avant d’aboutir à un accord avec la Chine, les marchés s’attendaient plutôt vendredi à une amélioration sur le front commercial.

« Donald Trump a dit qu’il était déçu que Pékin n’achète pas plus de biens et de produits agricoles et qu’il était prêt à ajouter 325 milliards de dollars de droits de douane sur les biens chinois », a noté Dewey Strickler, de Ag Watch Market Advisors.

« Mais, selon plusieurs indications, la Chine aurait passé un gros contrat de livraison de soja », a ajouté l’expert pour expliquer la hausse du cours des céréales.

Négociateurs chinois et américains ont par ailleurs tenu de nouveaux pourparlers pour tenter de mettre fin à la guerre commerciale que se livrent leur pays au moment où Pékin connaît une croissance au plus bas en près de 30 ans, a indiqué vendredi un porte-parole de la diplomatie chinoise.

L’anticipation d’une vague de chaleur sur la principale zone de production agricole américaine a également poussé les prix vers le haut.

Des pluies inattendues se sont abattues ces dernières 48 heures sur une grande partie du « Midwest », le grenier à grain des États-Unis, mais les prévisions météo font état dans les prochaines de températures avoisinant les 40 degrés.

« On s’attend à un rafraîchissement au début de la semaine prochaine, mais le temps restera sec », a commenté M. Strickler.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé vendredi à 4,3575 dollars, contre 4,2975 dollars jeudi à la clôture.

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,0250 dollars, contre 4,9350 dollars la veille.

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 9,1925 dollars, contre 8,9900 dollars à la précédente clôture.