pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Après l’escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ayant envoyé les cours au tapis, il semble que l’on assiste à un mouvement de balancier inverse », ont observé les analystes de Commerzbank en référence au plongeon des cours la semaine dernière.

Le maïs a notamment lâché plus de 5 % sur l’ensemble de la semaine tandis que le soja et le blé ont chuté lors des cinq dernières semaines, également affectés par un marché international concurrentiel et une production abondante.

Selon les analystes de Commerzbank, les investisseurs parient désormais sur un apaisement des tensions entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Encore faut-il que cette hypothèse se réalise, ont-ils poursuivi, ajoutant qu’à défaut de pouvoir parier résolument sur un accord commercial pour le moment, les investisseurs portaient surtout leur attention sur le retard pris par les semis américains.

Le ministère de l’Agriculture (USDA) a dévoilé dans un rapport hebdomadaire lundi soir un niveau de progression des semis de maïs, de soja et de blé de printemps bien inférieur aux niveaux moyens observés lors des cinq dernières années.

En cause, les conditions climatiques particulièrement humides aux États-Unis qui empêchent les agriculteurs d’aller travailler la terre, et font anticiper des cultures moins abondantes lors des moissons, d’où la hausse des cours.

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus actif, a terminé mercredi à 8,4200 dollars, contre 8,3150 dollars mardi à la clôture.

Le boisseau de blé (environ 25 kg) pour juillet, le plus échangé, a fini à 4,5625 dollars mercredi, contre 4,4850 dollars la veille.

Le boisseau de maïs pour livraison en juillet, également le contrat le plus actif, a clôturé à 3,7825 dollars, contre 3,6875 dollars mardi.