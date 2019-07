pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Le marché avait fini à la hausse la semaine dernière en raison du temps sec et chaud prévu sur le centre du pays, mais ces prédictions ont été réévaluées pendant le week-end », a indiqué Jason Roose, de US Commodities.

Notamment en cause, la tempête tropicale Barry, qui remonte l’État américain de la Louisiane et déplace avec elle vers le nord des risques d’inondations importantes sur plusieurs zones du centre des États-Unis.

« On s’attend à plus d’humidité et à une chute des températures, ce qui devrait améliorer les conditions des récoltes », a précisé M. Roose.

Par ailleurs, le ralentissement de la croissance chinoise, au plus bas depuis au moins 27 ans, dans une période de fortes tensions commerciales avec Washington, affecte le volume de la demande prévisionnelle en céréales, ce qui pousse les prix à la baisse.

« Cela fait plusieurs mois qu’il n’y a pas d’avancée majeure dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, ce qui rend le marché particulièrement instable », a commenté M. Roose.

Les investisseurs attendaient par ailleurs la publication d’un rapport hebdomadaire du ministère américain de l’Agriculture sur la qualité des récoltes.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé lundi à 4,4700 dollars, contre 4,5925 dollars vendredi à la clôture.

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,0775 dollars, contre 5,2300 dollars vendredi.

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 9,2000 dollars, contre 9,3150 dollars à la précédente clôture.