En 2020, 17 variétés ont intégré la liste des VRM (variétés recommandées par la meunerie), qui en comprend désormais 86 utilisables en variétés pures, et 8 variétés sont ajoutées à la catégorie BPMF (blés pour la meunerie française) qui en compte 136. « En 2020, nous avons défini des critères pour distinguer les variétés panifiables et biscuitières, précise l’ANMF dans un communiqué du 29 avril. Cette analyse se poursuit et devrait aboutir prochainement à une segmentation plus différenciante. »

Des variétés supprimées de la liste des VRM

Les variétés Hynvictus, Hyxperia, Lg Auriga, Providence, Rgt Montecarlo, Rgt Vivendo et Sorbet Cs complètent la liste des variétés recommandées pour les blés panifiables. Activus, Alessio, Emilio, Forcali, Geny et Izalco Cs rejoignent celle des blés biologiques panifiables. De même, Annie, Skerzzo et Verzasca sont ajoutées à la liste des blés de force et Gwastell rejoint celle des blés biologiques biscuitiers.

En revanche, onze variétés ont été retirées des listes VRM publiées « en raison de l’absence ou de la faible multiplication de semences », indique l’ANMF. Il s’agit de Foxyl, Ionesco, Rgt Pulko, Rgt Tekno, Scenario, Sy Mattis (variétés panifiables), Lukullus, Molinera, Pannonikus et Saturnus (variétés biologiques panifiables) et Lear (variété biscuitière). « Ces variétés, à l’exception de Rgt Pulko, restent néanmoins VRM pour les utilisateurs », poursuit l’association.

Conséquences d’un faible emblavement sur les BPMF

Les variétés de blés panifiables ajoutées sont Cubitus, Kws Tonnerre, Obiwan, Rgt Distingu, Rgt Lexio, Sy Adoration, Sy Passion, Tenor.

« En raison de leur faible emblavement ou non disponibilité sur le marché, ont été retirées des listes : Albator, Attraktion, Brentano, Foxyl, Fripon, Hybery, Hyspeed, Hysun, Hyxo, Ionesco, Lg Android, Lipari, Lyrik, Rgt Pulko, Rgt Tekno, Rgt Velasko, Scenario, Sy Mattis, Tarascon, Triomph pour les blés panifiables, Bussard, Element, Monopol pour les blés de force et Ambition Lear, Viscount pour les blés biscuitiers », explique l’ANMF.

L’ANMF rappelle que les variétés Altigo et Expert ainsi que les blés panifiables supérieurs (BPS) et blés panifiables (BP) ne figurant pas sur la liste BPMF panifiables sont exclues des mélanges BPMF panifiables. De plus, les variétés Cellule, Hyfi, Mutic et Rubisco ne doivent pas dépasser 15 %, en cumul, dans les mélanges BPMF panifiables.

Des variétés mises en observation

Avant d’être inscrites parmi les VRM, les variétés sont d’abord évaluées sur la base de 2 années d’études avant inscription au catalogue officiel. Puis elles sont mises en observation, pendant 2 ans au maximum, afin d’être évaluées sur le moulin pilote de l’Enilia-Ensmic et de permettre aux meuniers de les tester.

25 nouvelles variétés sont mises en observation :

Pour les blés panifiables, Gerry, Kws Dag, Kws Spere, Kws Ultim, Lg Astrolab, Rgt Clipso, Rgt Distingo, Rgt Perkussio, Su Trasco, Talendor, Sy Adoration, Winner ;

;Pour les blés de force, Christoph, Giambologna ;

Pour les blés biscuitiers, Hansel, Su Ecusson ;

Pour les blés biologiques panifiables, Centurion, Chevignon, Edelmann, Filon, Gwenn, Lg Absalon, Lg Armstrong, Orloge, Posmed.

SY Adoration reste pour une deuxième année consécutive en observation pour les blés panifiables.