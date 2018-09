La sécheresse entraînerait une perte d’environ cinq millions de tonnes de la récolte de blé et colza d’hiver par rapport à l’année dernière d’après les estimations du ministère australien de l’Agriculture.

Dans ce rapport, le ministère rappelle que les régions du Queensland et de la Nouvelle-Galles-du-Sud ont été les plus fortement touchées par la sécheresse de cet hiver austral. Elles perdraient respectivement 38 et 46 % de leurs volumes de cultures d’hiver par rapport à 2017-2018. « Des conditions défavorables dans toute la région ont décalé les travaux de semis au-delà de la fenêtre favorable...