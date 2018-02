Le département américain du Commerce a imposé le 21 février 2018 la mise en place de droits antidumping contre les importations de biodiesel en provenance d’Argentine et d’Indonésie.

Le ministère américain, qui a agi sur la plainte de l’organisation professionnelle National biodiesel fair trade coalition, estime que les producteurs argentins ont vendu aux États-Unis du carburant entre 60,44 % et 86,41 % en dessous « de sa valeur équitable ». Et entre 92,52 % et 276,65 % pour les producteurs indonésiens.

Droits de douane

En conséquence, indique un communiqué du ministère, les exportateurs d’Argentine et d’Indonésie devront déposer en liquide des droits équivalents auprès des douanes américaines. En 2016, les importations américaines de biodiesel argentin ont représenté 1,2 milliard de dollars et celles en provenance d’Indonésie ont pesé 268 millions de dollars.

« Cette décision permet aux producteurs américains de biodiesel d’obtenir un répit par rapport aux distorsions sur le marché intérieur provoquées par les efforts de dumping des producteurs étrangers, affirme le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross. Alors que les États-Unis apprécient leur relation avec l’Argentine et l’Indonésie, même nos plus proches amis doivent respecter les règles du jeu. »

Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017, l’administration Trump, vent debout contre les distorsions du commerce international, a initié quelque 102 enquêtes pour infliger des droits antidumping ou compensateurs, près du double d’un an avant, affirme encore le ministère.