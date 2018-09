Betteraves

Tereos organise des élections anticipées

Le groupe sucrier appelle à l’apaisement et souhaite remplacer plus rapidement que prévu les élus démissionnaires fin juillet en organisant des élections dès décembre 2018, au lieu de juin 2019. Une médiation sera également menée par Henri Nallet entre Tereos et les trois coopérateurs exclus le 16 août.