La filière du bioéthanol s’inquiète des importations massives

60 % des utilisations d’alcool agricole sont destinées au carburant mais la consommation d’essence par les automobilistes français a baissé de plus de 75 %, avec le confinement. © C. Faimali/GFA

Dans un communiqué paru le 6 avril 2020, la filière du bioéthanol (AGPB, AGPM, CGB et SNPAA) alerte sur l’effet de la crise du coronavirus sur le débouché principal du bioéthanol pour les carburants, « qui s’effondre avec le confinement et est menacé par des importations en provenance des États-Unis et du Brésil ». Elle demande des mesures de sauvegarde.