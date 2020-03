pour vous connecter et poursuivre la lecture

Des terres de chantier pour l’amendement des parcelles, des exhaussements (reconstitution) de sol et la création de haies sur talus. C’est ce que propose Terra Innova, entreprise nantaise spécialisée dans la « valorisation agroécologique » de ces terres de chantiers de construction pour le BTP, considérées aujourd’hui comme des déchets.

Depuis 2018, plus de 40 agriculteurs des Pays de la Loire et de Bretagne ont bénéficié gratuitement d’apports de terres végétales, sédiments, argiles, limons, sables, roches, issus des chantiers de terrassements proches, et analysées en laboratoire. La firme se rémunère « sur l’économie apportée à ses clients du BTP pour l’évacuation de leurs terres ».

Prestation gratuite pour 100 agriculteurs en 2020

L’entreprise entend développer son activité et lance un appel à projets pour proposer sa prestation gratuitement à 100 agriculteurs situés à moins de 100 km de Nantes, Rennes, Lyon, Bordeaux et en Ile-de-France. Pour être sélectionné, le projet devra avoir une taille minimum de 200 ml de talus sur une parcelle, 1 ha d’amendement et 5 000 m² en exhaussement de sol.

Candidature jusqu’au 31 mars 2020

Un formulaire de candidature est accessible sur le site web de Terra Innova (https ://terrainnova.fr/appel-a-projets/) jusqu’au 31 mars 2020 afin que les agriculteurs puissent faire part de leurs besoins. « La réalisation des projets agricoles est prévue de juin à septembre et aboutira à la plantation de 20 000 arbres en 2020 », détaille Terra Innova.