L’indice des prix des produits alimentaires de la FAO a augmenté de 4,4 points, soit 2,5 %, entre novembre et décembre 2019. « Une forte reprise sur les marchés des huiles végétales, du sucre et du lait a porté l’indice à son niveau le plus haut depuis décembre 2014, détaille la FAO dans son communiqué de presse diffusé le 9 janvier 2020. Toutefois, sur l’ensemble de l’année 2019, l’indice […] a atteint en moyenne 171,5 points, soit seulement 3 points de plus qu’en 2018. »

Des céréales en hausse

L’indice des prix des céréales a augmenté de 2,2 points, s’affichant 164,3 points en décembre (+1,4 %). « Cette progression est imputable en grande partie à la hausse des cours internationaux du blé, en raison d’une accélération de la demande à l’importation émanant de la Chine et de problèmes logistiques en France, liés à des manifestations prolongées et à des préoccupations quant aux conditions de production dans plusieurs régions importantes », décrit la FAO.

Indice FAO des prix des denrées alimentaires. © FAO

Les cours de la plupart des céréales secondaires sont demeurés stables par rapport à décembre. « Seul le maïs a connu une légère hausse sous l’effet de la pression due à la fin des moissons et au ralentissement de l’activité commerciale, détaille la FAO. Du fait des bonnes conditions d’approvisionnement, l’indice des prix des céréales de la FAO a atteint en moyenne 164,4 points en 2019, ce qui représente une baisse minime (0,9 point) par rapport à 2018. »

Les huiles s’enflamment

L’indice des huiles végétales a bondi de 9,4 %, soit 14,1 points, entre novembre et décembre. Il s’établit à 164,7 points, son niveau le plus élevé depuis 25 mois. « Cette reprise résulte principalement de l’affermissement des prix de l’huile de palme et de l’augmentation des cours des huiles de soja, de tournesol et de colza. Les cours internationaux de l’huile de palme ont progressé pour le cinquième mois consécutif, portés par une forte demande » du secteur des biocarburants.

Les prix des autres huiles profitent de la réduction des volumes de trituration dans la plupart des pays producteurs pour le soja, d’une forte demande mondiale de tournesol, et des préoccupations liée au resserrement de l’offre mondiale de colza. En dépit du net rebond des cours depuis novembre, l’indice FAO des huiles végétales atteint 135,2 points en moyenne sur l’année 2019, sa moyenne annuelle la plus faible depuis 2006 (- 8,9 points par rapport à 2018).

Le sucre dopé par le pétrole

« L’indice des prix du sucre a atteint en moyenne à 190,3 points en décembre, soit 8,7 points (+ 4,8 %) de plus qu’en novembre, détaille la FAO. Cette remontée des cours internationaux du sucre s’explique par la progression des cours du pétrole brut, qui a incité les usines sucrières brésiliennes à consacrer davantage de canne à sucre à la production d’éthanol, au détriment de la production de sucre, ce qui s’est traduit par un recul des quantités de sucre disponibles sur le marché mondial. »

La remontée des prix mondiaux du sucre a toutefois été freinée par la faiblesse persistante du réal brésilien par rapport au dollar américain et par l’amélioration des perspectives concernant les récoltes en Inde. « Globalement, les cours du sucre étaient en 2019 supérieurs de 1,6 % à ceux de 2018, dans un contexte marqué par le retour à un certain équilibre entre l’offre et la demande », ajoute la FAO.

Les fromages et la poudre de lait écrémé en hausse

L’indice des prix des produits laitiers achève l’année à 198,9 points en décembre, soit 6,3 points (+3,3 %) de plus qu’en novembre. « Ce sont les cours du fromage qui ont le plus augmenté, faisant un bond de près de 8 % après trois mois de baisse continue, en raison d’une forte demande mondiale à l’importation sur fond de resserrement des disponibilités exportables dans l’Union européenne et en Océanie. »

Les cours de la poudre de lait écrémé ont continué leur progression en décembre, soutenus par une offre limitée sur le marché, surtout en provenance de l’Union européenne. À l’inverse, la faible demande mondiale a entraîné une baisse des prix du beurre et de la poudre grasse. « Sur l’ensemble de l’année 2019, l’indice des prix des produits laitiers de la FAO a atteint en moyenne près de 199 points, soit une hausse de 5,8 points (+3 %) par rapport à 2018 », portés par les fromages et les poudres.

Les viandes stables

Selon les projections, susceptibles d’être révisées, l’indice des prix de la viande était stable, à 191,6 points en décembre. « Il se situait ainsi 29 points (+18 %) au-dessus de son niveau de 2018, mais encore bien en dessous (–20,0 points) de son niveau record d’août 2014. » Les cours de la viande porcine bénéficient des difficultés de « certains grands producteurs, en particulier l’Union européenne et le Brésil, […] à satisfaire la forte demande ».

Les cours de la viande ovine ont augmenté pour le neuvième mois consécutif sous l’effet conjugué d’une forte demande mondiale et de disponibilités limitées en Océanie. Ceux de la viande de volailles ont légèrement progressé en raison du resserrement de l’offre, en particulier en provenance du Brésil. En revanche, les cours de la viande bovine ont reculé en raison de la réduction des achats de la Chine, principal moteur de la demande depuis plusieurs mois.

« Globalement, l’indice des prix de la viande de la FAO a affiché une valeur moyenne de 175,8 points en 2019, soit 9,5 points (+5,7 %) de plus qu’en 2018. Parmi les différentes catégories de viande, la viande porcine est celle qui a enregistré la plus forte augmentation annuelle des cours, suivie de la viande bovine et de la viande de volailles, tandis que les prix de la viande ovine se sont établis en moyenne en deçà de leur niveau de 2018. »