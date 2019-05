Une cinquantaine de militants vêtus de combinaisons blanches et de masques ont installé sur une bâche du bois mort et des bidons de glyphosate. D’autres militants déguisés en abeilles gisaient sur cette installation.

« Nous sommes venus mener une action de désobéissance civile visant à dénoncer les ravages des activités de Bayer et Monsanto sur la biodiversité et la santé de nos agriculteurs et agricultrices », a déclaré une militante d’Attac et « animatrice » de l’action.

Les organisations réclament notamment au groupe de « stopper son lobbying agressif » et « de s’engager à stopper la production de glyphosate avant 2021 ».

« Le monde selon Monsanto, un monde où la nature et le monde paysan se meurent. […] Il est urgent de mettre les multinationales comme Bayer et Monsanto hors d’état de nuire », a lancé la militante.

« Pour y parvenir, nous devons accentuer la pression citoyenne pour que Monsanto et Bayer reconnaissent enfin la dangerosité de leur produit, pour que les victimes de leurs produits toxiques obtiennent des réparations et surtout pour mettre en place des outils pour accélérer la sortie de l’utilisation des pesticides », a-t-elle souligné.

« Nous regrettons la forme de cette manifestation »

Plusieurs discours ont été prononcés, sous une banderole indiquant « Bayer + Monsanto = le dessin d’une tête de mort ».

L’action s’est déroulée dans le calme, pendant une trentaine de minutes, puis les militants sont repartis en laissant la scène de « nature morte » dans le siège français du groupe allemand.

« Nous respectons le droit de parole de chacun, mais regrettons la forme de cette manifestation à l’encontre de notre entreprise », a réagi une porte-parole de Bayer France.

« Nous sommes engagés dans un dialogue ouvert pour une agriculture durable, respectueuse de l’environnement et répondant aux attentes des consommateurs, et sommes prêts à discuter de nos activités, dans un cadre d’écoute et de transparence », a-t-elle ajouté.

Le groupe a cumulé les revers ces derniers temps, devant la justice américaine mais aussi avec une affaire de fichage de personnalités, en France et dans six autres pays européens, recensant leurs positions sur les OGM et le glyphosate.

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce week-end dans plusieurs villes de France pour dénoncer les activités du groupe, qui produit notamment le glyphosate, principe actif de son désherbant à succès, le Roundup.