Après avoir bloqué les importations des deux principaux producteurs canadiens de colza, arguant y avoir trouvé des « nuisibles », la Chine a récemment « augmenté ses inspections » des cargaisons de porc canadien par crainte de pathogènes présents dans la viande, a indiqué la ministre de l’Agriculture dans un communiqué.

« Nous disons depuis un certain temps qu’il y a de plus en plus de préoccupations douanières avec la Chine, et nous avons récemment été mis au courant de l’augmentation des inspections des produits du porc », a déclaré Mme Bibeau.

Les autorités chinoises attribuent ces inspections approfondies des marchandises canadiennes à une épidémie de peste porcine africaine sévissant en Chine, mais la ministre canadienne assure que ce virus n’a « jamais été trouvé au Canada ».

Contacté, le ministère de l’Agriculture n’a pas donné de détails supplémentaires sur les inspections.

« Notre gouvernement ouvre de nouveaux marchés pour nos produits agricoles de grande qualité », a poursuivi la ministre canadienne, mettant en avant l’accès aux marchés étrangers ouverts par le traité de libre-échange transpacifique (PTPGP) et avec l’Union européenne (AECG).

Au début de mai, le Canada avait annoncé des mesures pour soutenir financièrement les agriculteurs touchés par la crise diplomatique avec la Chine, principal marché pour le colza canadien, qui en a limité ses importations.

Les relations entre Ottawa et Pékin traversent une crise sans précédent depuis l’arrestation le 1er décembre à Vancouver d’une dirigeante du géant chinois Huawei, Meng Wanzhou, accusée par les États-Unis d’avoir contourné les sanctions américaines sur l’Iran.

Depuis l’arrestation de Mme Meng, les autorités chinoises ont arrêté deux Canadiens, dont un ancien diplomate qu’elles soupçonnent d’espionnage, et en ont condamné à mort deux autres, mais Pékin assure que ces mesures sont sans lien avec l’affaire Huawei.