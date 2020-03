pour vous connecter et poursuivre la lecture

C’est en comité réduit pour limiter la propagation du Covid-19 que l’Assemblée nationale a adopté le jeudi 19 mars 2020, le projet de loi de finances rectificative pour 2020. Ce vote fait suite aux mesures nouvelles prises en urgence face à la crise du coronavirus pour soutenir l’économie et articulées avec les politiques européennes.

Report des échéances pour certains prélèvements obligatoires

Un report des échéances est prévu pour les cotisations sociales ainsi que les prélèvements fiscaux pour les mois de mars et d’avril. Les partenaires sociaux étudient la possibilité de reporter également des cotisations de retraite complémentaire, précise le rapport de la Commission.

Les mesures relatives à l’activité partielle ont également été revues. Ce dispositif s’adresse en particulier aux entreprises qui subissent une réduction de la durée habituelle du temps de travail de leur établissement ou une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement. Les employeurs peuvent alors prétendre à une allocation d’activité et à une compensation de leur perte de revenu après en avoir fait la demande préalable à leur Direccte.

Un délai de 30 jours avec effet rétroactif permettra désormais aux entreprises de déposer leur demande. L’État remboursera intégralement l’indemnité versée aux salariés (70 % de son salaire but) dans la limite de 4,5 Smic. Un prochain décret pour réformer le dispositif sera pris dans les prochains jours.

Création d’un fonds de solidarité pour les petites entreprises

Un fonds de solidarité doté de 750 millions d’euros de crédits et dédié aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million d’euros versera des « aides financières subsidiaires » aux entreprises « des secteurs subissant une très forte baisse de leur chiffre d’affaires » ainsi qu’aux entreprises « concernées par des mesures de fermeture et dont la pérennité est menacée ». Ce fonds pourrait être alimenté par 250 millions d’euros par les Régions de France. Des détails réglementaires sur les secteurs éligibles et les modalités de versement de l’aide seront précisés ultérieurement.

Garantie de prêt exceptionnelle de l’État

Pour les entreprises immatriculées en France, pour les crédits établis entre le 16 mars et le 31 décembre 2020, le gouvernement met en place un dispositif de garantie permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises à hauteur de 300 milliards d’euros.

Ce dispositif vise à faciliter l’octroi de prêts de trésorerie aux entreprises par les banques et ainsi permettre de poursuivre l’activité. Pour en bénéficier, il faudra contacter son conseiller bancaire pour demander le bénéfice d’un prêt de trésorerie garanti par l’État, précise le ministère de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics.

A noter que le ministère a mis en ligne à cette occasion un site dédié aux chefs d’enteprises.