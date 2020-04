Merci à tous les agriculteurs et les travailleurs agricoles ! Aujourd’hui, vendredi 10 avril 2020, tous ceux qui feront une recherche le moteur Google verront ce message. Il entre dans une campagne de plusieurs jours du moteur de recherche pour dire merci à tous ceux qui aident à combattre le coronavirus. Les jours précédents de la semaine, d’autres professions avaient été saluées : pompiers, policiers, agents de nettoyage, personnels soignants et chercheurs.

C’est la façon qu’a Google de passer des messages au grand public. Depuis 1998, il anime occasionnellement son logo en fonction des pays et de l’actualité ou des commémorations quotidiennes. C’est ce qu’il appelle le doodle, c’est-à-dire un gribouillage en anglais.

Un hommage partout dans le monde

Aujourd’hui, il fait sortir un cœur de son logo et le fait rebondir jusqu’à un agriculteur en cote et chapeauté qui plante une sorte de navet ou de betterave. Au survol de la souris, apparaît le message Merci à tous les agriculteurs et travailleurs agricoles. Lorsqu’on clique sur le message, Google affiche une page d’articles ou de sujets, dans la langue du pays de consultation, sur les professions mises en avant dans la lutte contre le Covid-19. Ce doodle-là est distribué aujourd’hui en plusieurs langues quasi partout dans le monde.

En France, Google est presque le seul moteur de recherche utilisé sur internet (92 % de parts de marché en avril 2020, selon l’observateur de référence Statcounter). Dans le monde, malgré la concurrence de Baidu en Chine ou de Yandex en Russie, Google domine aussi très largement le marché (93 % de parts de marché mondial selon Statcounter).