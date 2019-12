pour vous connecter et poursuivre la lecture

L’Autorité de la concurrence avait au préalable examiné les chevauchements d’activité des deux coopératives dans l’ancienne Région du Limousin, et en particulier dans le département de la Haute-Vienne, a-t-elle précisé dans un communiqué du 27 décembre 2019.

Aucun risque significatif de réduction de la concurrence

« Si ces chevauchements sont peu significatifs sur les marchés de la nutrition animale et ceux de la distribution au détail d’articles de jardinage, de bricolage, d’aménagements extérieurs et d’animalerie, l’Autorité a dû mener un examen minutieux des risques de réduction significative de la concurrence à l’échelle locale dans le secteur de la collecte de céréales, de protéagineux et d’oléagineux ainsi que sur les marchés de la distribution d’agrofourniture. »

À l’issue de cette instruction, les règles du droit de la concurrence ont été considérées comme respectées. « L’animation concurrentielle, en prix notamment, restera suffisante pour écarter tout risque d’atteinte à la concurrence pouvant résulter de l’opération », a estimé l’Autorité.