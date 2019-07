Eurial, la branche lait d’Agrial, l’avait annoncé lors de son assemblée générale en janvier 2018 : le groupe souhaitait accélérer son développement sur le bio, avec un objectif de 900 millions de litres collectés en 2020.

Et pour assurer l’écoulement de ce volume, la coopérative a créé une nouvelle marque, 300 & bios, qui est venue remplacer Bio nat’ au rayon yaourts. Une nouvelle identité avec laquelle la coopérative espère atteindre 10 % de part de marché sur le secteur de l’ultrafrais.

Pour justifier la fin de Bio nat’, le communiqué présentant 300 & bios annonçait en 2018 des produits répondant aux nouvelles attentes des consommateurs, à leur « soif de modernité, d’un bio actuel tourné vers l’avenir, sans compromis entre authenticité et plaisir ». Typographie manuscrite, couleurs pops, et mise en avant des producteurs : depuis sa création, 300 & bios veut convaincre par sa fraîcheur et son optimisme.

Chanter pour Agrial

Si 300 & bios est resté sous les radars depuis l’automne dernier, elle profite de l’été pour se rappeler au bon souvenir des consommateurs avec un clip au titre aguicheur publié mi-juillet : « Les 300 & bios lancent le premier clip chanté en yaourt ». On verra avec plaisir les éleveurs se lancer dans une improvisation autour de Never gonna give you up, la chanson de Rick Alsey, sortie en 1984.

Salle de traite, salle de bains, stabulation : tous les endroits sont bons pour chanter, et les agriculteurs massacrent le hit à cœur joie. Ils sont si enthousiastes, qu’on aimerait se lancer avec eux, si on ne s’interrogeait pas sur certains points…

« Un petit groupe d’éleveurs »

Le site d’Eurial recense 4 456 producteurs, dont 6 % seraient en bio, soit environ 270 éleveurs. Un chiffre qui se rapproche dangereusement des 300 producteurs présentés par le clip. 300 & bios n’est donc pas l’initiative d’un petit groupe d’originaux, mais concerne bien l’ensemble des producteurs certifiés AB du 2e groupe coopératif du secteur laitier en France.

Or, sans doute parce que la grande coopérative est loin de l’image que la marque recherche, le nom d’Eurial reste très discret. Le site de 300 & bios, indépendant de celui de la coopérative, présente « 300 producteurs laitiers rassemblés autour des mêmes passions ». Sur YouTube, la description de la vidéo, elle, mentionne « 300 producteurs laitiers bios unis en coopérative ». Et il faut aller tout en bas du communiqué de presse concernant la vidéo pour apprendre qu’« Eurial, branche lait du groupe coopératif Agrial collecte, transforme et commercialise le lait de ses éleveurs au travers de nombreuses marques de produits laitiers ».

Face à la passion, à l’initiative, et aux sourires, on en oublierait presque les objectifs de 10 % de parts de marché sur l’ultrafrais, que la vidéo aidera certainement Eurial à atteindre.