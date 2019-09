Black Pantera n’est pas le dernier héros de la franchise Marvel mais bien un modèle unique de pulvérisateur automoteur Amazone. En effet, à l’occasion du 50e anniversaire de son premier appareil de protection phytosanitaire, le constructeur allemand souhaite marquer le coup sur le prochain Agritechnica avec cet engin hors-norme.

Un moteur Tier 5

Il y a d’abord ce qui se voit, c’est-à-dire la livrée noire et anthracite ainsi que la griffe orange et verte sur le côté. Mais le Black Pantera embarque aussi des évolutions récentes de la gamme d’automoteurs comme un moteur Deutz 6 cylindres de 218 ch conforme à la norme antipollution Stage 5. Sous le capot anthracite de la bête se cache le SmartCenter qui intègre le bac incorporateur et le bloc de commande complet avec l’écran de pilotage TwinTerminal. Le Black Pantera est équipé d’une rampe de 36 mètres intégrant la commande de suivi actif du relief ContourControl et l’amortissement du fouettement SwingStop. Bien entendu, le dispositif de coupure individuel des buses par GPS fait partie de l’équipement. Seul bémol pour les amateurs, cette version collector ne sera pas commercialisée.