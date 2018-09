Les maires ruraux de France se sentent attaqués et méprisés. Selon eux, « la volonté [de l’Etat et de l’Assemblée nationale] d’affaiblir la commune en la privant de moyens d’agir et de compétences est très claire », estiment-ils dans un communiqué à l’issue de leur congrès national à St Léger-les-Mélèzes (Hautes-Alpes) les 22 et 23 Septembre.

Montrer leur utilité

En Assemblée générale, ils ont décidé de laisser les résultats des élections européennes de mai prochain à disposition des préfectures, sous réserve que celles-ci viennent les récupérer aux horaires d’ouverture des mairies.

Ils voudraient aussi alerter l’opinion publique en adressant « à tous les habitants des communes rurales un courrier d’information expliquant les menaces qui pèsent sur la démocratie locale », avec notamment la perte de la compétence Eau et Assainissement avec la loi NOTRe.

A noter que deux ministres, Jacques Mézard et Elisabeth Borne, ont participé à leur congrès pour aborder « les enjeux concrets de la vie quotidienne que sont la mobilité et la téléphonie ».