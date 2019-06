pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Réunis en congrès les 4, 5 et 6 juin, les membres du syndicat des Jeunes Agriculteurs ont planché sur le thème de la ruralité. « C’est la première fois que JA sort de l’agriculture et présente un rapport qui offre une perspective globale sur le territoire », explique le syndicat.

Deux thèmes principaux ont été identifiés par le syndicat : la nécessité de rendre les territoires dynamiques. Tous les acteurs sont concernés détaille JA : les collectivités locales, l’État, l’Europe et l’ensemble des pouvoirs publics. Autre piste évoquée par JA « comment la jeunesse peut apporter plus à son territoire » ?

Parmi les conclusions fortes du rapport d’orientation non amendé à ce stade, Jeunes Agriculteurs demande :

• un accès aux financements européens pour les territoires ruraux facilité et mieux gérés,

• de favoriser l’accès d’Erasmus à tous les jeunes,

• de faciliter l’accès aux services publics par un équilibre intelligent entre dématérialisation et présence humaine,

• une couverture numérique mobile et fibre sur l’ensemble des territoires,

• que les territoires et les entreprises se concertent et évoluent pour mieux répondre à la demande en matière d’accès à l’emploi et au logement,

• que la préservation du foncier et la production d’énergies renouvelables soient placées au cœur de grands projets de territoires,

• que le tourisme soit développé selon un modèle favorable aux agriculteurs et au maintien des paysages,

• la création d’une structure apolitique et asyndicale qui offre l’opportunité à tous les jeunes de prendre des responsabilités sur leur territoire, le temps qu’ils souhaitent,

• un dispositif ambitieux sur la transmission des entreprises.

Le document amendé par les propositions du réseau JA sera voté dans la soirée du mercredi 5 juin.