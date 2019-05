Conflit avec la Chine

Trump promet des beaux jours aux agriculteurs inquiets

réservé aux abonnés

15.05.19

Grands vendeurs de porcs et de soja aux Chinois, les éleveurs et agriculteurs américains sont en première ligne dans la guerre commerciale du président américain. Ils sont aussi des électeurs, et à 18 mois de la présidentielle, Donald Trump cherche à les rassurer.