Luc Mounier, professeur en bien-être animal à VetAgrosup (l’école vétérinaire de Lyon) et coordinateur de la chaire du bien-être animal donne trois éléments de réponse face aux questions récurrentes des « promeneurs » sur le bien-être animal.

« La question de l’argumentaire est compliquée. Nous travaillons actuellement avec une association d’éleveurs du Rhône à une grille d’argumentaires. Car c’est une question que les éleveurs nous posent tout le temps désormais : comment je fais pour me défendre ?

• La première réponse à donner est la transparence sur ses pratiques. Les éleveurs doivent pouvoir expliquer qu’en tant qu’éleveurs, ils n’ont aucun bénéfice à maltraiter leurs animaux. Donc, de toute façon, leur objectif premier c’est de bien traiter leurs animaux. Sinon ils les perdraient.

• L’autre argument est que sans élevage français, le pays risque de devoir importer des produits étrangers qui ne respectent pas forcément les conditions sanitaires imposées par la France. L’éleveur doit expliquer aux consommateurs qu’il est dans une démarche d’amélioration, et que si demain il n’est plus là, les produits animaux viendront d’ailleurs, et ça sera pire.

• Enfin, la preuve par la pratique : expliquer au promeneur que si les animaux viennent vers lui, c’est un signe certain de bien-être animal. Ils n’apparaissent pas effrayés, ils n’ont pas les oreilles en arrière, c’est le premier truc facile à faire constater ».

Dans le même temps, d’autres indicateurs de bien-être peuvent être pris négativement. « Les truies, par exemple, quand elles sont libres et en groupe, elles se battent plus que lorsqu’elles sont toutes attachées. Donc des lésions surviennent. Si le promeneur voit cela, il peut trouver cela horrible. Il faut lui expliquer que c’est parce qu’on les a mises en groupe qu’elles laissent libre cours à leur comportement et qu’elles sont en effet susceptibles de se battre. Mais les lésions, ça n’est pas forcément dramatique. »

La chair du bien-être animal de VetAgroSup organise du 14 octobre au 1er décembre 2019, un Mooc sur le bien-être animal via France Université Numérique-Mooc. Elle propose six semaines de cours (à écouter à n’importe quel moment) avec notamment des visites d’élevage en vidéos et des quizz.