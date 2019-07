pour vous connecter et poursuivre la lecture

Payen vient d’annoncer le transfert de ses équipes et activités agricoles des bases de Nanteuil-le-Haudoin (Oise) et de Nangis (Seine-et-Marne) à la société Ghestem Agri. Cette opération a été réalisée avec l’accord de leur concédant commun Agco, pour les marques Fendt et Massey Ferguson, dans le cadre d’un regroupement de secteurs permettant à la concession d’avoir accès à un potentiel de marché suffisant pour les prochaines années, compte tenu des perspectives de vente dans la région. Les clients Payen conserveront leurs interlocuteurs, sous la nouvelle enseigne Gesthem Agri.

Toujours dans l’importation et la manutention

L’arrêt de la distribution de matériel agricole ne signifie pas pour autant que Payen se retire de ce marché. Ainsi, il entend continuer à développer les marques McConnel et Schulte au travers de sa division Payen Import. De même, Payen Manutention poursuit son activité avec les marques Dieci, Hitachi et Weycor sur les Hauts-de-France et l’Ile-de-France.