L’Insee vient de confirmer, la hausse du revenu de la branche agricole (1), annoncée en décembre 2018, en publiant les comptes provisoires de l’agriculture pour 2018 ce 4 juillet 2019 par l’Insee. Par rapport à 2017, le résultat net (2) par actif non salarié pour la branche agricole progresse de 17 %, amplifié par la baisse tendancielle du nombre d’actif agricole.

L’institut de statistique rappelle que « ces chiffres rendent compte du revenu de l’activité agricole dans son ensemble, et ne doivent pas être interprétés comme le revenu des agriculteurs ». Ces données sont encore provisoires et pourront faire l’objet de réajustements lors de la publication des comptes définitifs à la fin de l’année 2019.

La valeur de la production se redresse de 5,7 %, tirée par les productions végétales (+ 10 %). En grandes cultures, la baisse des volumes produits à cause des mauvaises conditions climatiques de 2018 est compensée par la hausse des prix (+ 8 %), en particulier en céréales (+ 13 %) et pommes de terre (+ 53 %).

L’augmentation forte du volume produit en vin (+ 29 %) contribue nettement à cette évolution positive. En production animale, les volumes produits sont stables mais la baisse des prix (- 1,1 % au global), en porc (-12 %) et en œufs (-3 %), tire la production vers le bas. Elle baisse en valeur (volume x prix) de 0,9 %.

Les charges (engrais, produits phyto, aliment, carburant…) augmentent de 2 %, après plusieurs années de baisse. Les volumes consommés diminuent (-1 %) mais les prix augmentent (+ 3 %). La facture d’engrais et d’amendements augmente (+ 5,4 %) du fait de la hausse des volumes utilisés, notamment + 11 % pour les engrais composés.

La facture énergétique s’est alourdie de 20 % depuis 2016. En 2018, le prix du gazole non routier s’envole de 21 %, celui du gazole routier progresse de 16 % et celui du gaz naturel de 8 %. La hausse des tarifs de l’électricité est modérée à + 1,3 %.

De plus en plus d’incertitudes et d’instabilité