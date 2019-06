Wazoo, le groupe musicale de folk festif auvergnat célèbre pour sa chanson « La manivelle » a sorti un nouveau titre avec les Jeunes agriculteurs de Haute-Loire. La bande rend hommage au monde paysan avec un titre baptisé « Agriculteur »

Un double objectif

« On ne redoute pas le labeur. Pour le pire, pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs. Car nous sommes… agriculteurs. » Tel est le refrain du clip qui a comptabilisé plus de 60 000 vues une semaine après sa mise en ligne.

« L’objectif de la musique est double » explique Léonie Accassat, animatrice au sein des Jeunes Agriculteurs de la Haute-Loire : « faire la promotion du métier d’agriculteur et annoncer l’événement Terres de Jim ».

Anciennement finale nationale de labour, les Terres de Jim est un événement porté par le syndicat national Jeunes Agriculteurs et qui a pour but de communiquer positivement sur les métiers et les territoires de l’agriculture auprès du grand public. Il se déroulera les 6, 7 et 8 septembre prochain dur la commune de Bains (43).

Pour la réalisation du clip, les JA ont fait un appel à des figurants issus du grand public par le biais de la presse locale. Mais les agriculteurs qui interviennent dans la vidéo sont réellement issus de fermes de la Haute-Loire.