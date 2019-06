pour vous connecter et poursuivre la lecture

Selon les chiffres publiés par la Direction générale des douanes et droits indirects, au 1er trimestre de 2019, le solde commercial global de la France diminue légèrement après la forte augmentation du trimestre précédent : il s’établit à –13,7 milliards d’euros (FAB/FAB) après les –12,4 milliards du trimestre précédent. Le solde commercial agricole, quant à lui, reste légèrement positif de 0,4 milliard d’euros et stable par rapport au dernier trimestre de 2018.

Augmentation des exportations de produits agroalimentaires

Le solde commercial pour les machines industrielles et agricoles évolue peu. Les importations de machine industrielles et agricoles sont en hausse de 3,3 % et les exportations augmentent de 3 % après les –0.3 % du trimestre dernier.

Les importations de produits agricoles augmentent de 2,4 % après les 1 % du quatrième trimestre de l’année 2018. Ceux des produits agroalimentaires de 2,8 % après une stabilité parfaite au dernier trimestre. Les ventes de produits agroalimentaires augmentent, quant à eux, de 4,5 % après les –0,5 % du dernier trimestre.