Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Agriculture le 15 juillet 2019, l’excédent commercial augmente de 151 millions d’euros en mai 2019 par rapport à mai 2018. Cette hausse résulte d’une croissance des exportations (+5 %) plus importante que celle des importations (+2 %).

Le solde des produits agricoles bruts se dégrade

Cette hausse est principalement due aux produits transformés (+177 millions d’euros par rapport à mai 2018). De son côté, le solde des échanges des produits agricoles bruts se creuse de 26 millions d’euros par rapport à mai 2018. Il est déficitaire pour la première fois depuis décembre 2018, à –100 millions d’euros. Cette évolution est la conséquence de la diminution de l’excédent avec l’UE de 32 millions d’euros sur un an.

Les exportations de céréales en baisse

Les exportations (1,2 milliard d’euros) reculent de 45 millions d’euros, soit de 4 % par rapport à mai 2018. En particulier, la valeur des expéditions de céréales, principalement d’orge et de maïs, diminue sur un an de 54 millions d’euros, soit de 10 %. Si les quantités exportées reculent d’une année sur l’autre en blé tendre, orge et maïs (respectivement –0,3, –0,2 et –0,1 million de tonnes), la hausse du prix moyen à l’exportation a limité « les pertes » pour le blé tendre en augmentant plus fortement pour ce dernier comparativement aux autres céréales (+16 % contre +10 % pour l’orge et +3 % pour le maïs).

Les importations diminuent de 18 millions d’euros, soit de 1 % par rapport à mai 2018. La baisse des importations de fruits et légumes est particulièrement marquée (respectivement –39 et –28 millions d’euros) et concerne plus particulièrement les fraises et les citrons mais aussi les tomates, pastèques et melons en provenance du Maroc et de l’Espagne. Cette diminution est cependant atténuée par la hausse des achats de graines oléagineuses (+52 millions sur un an) et notamment de colza australien et canadien mais aussi de tournesol en provenance de l’Argentine et dans une moindre mesure de la Roumanie.