« Si on sème du colza, c’est pour le réussir, insiste Fabien Lagarde, le directeur de l’action régionale et du transfert de Terres Inovia. On ne cherche pas à faire du colza coûte que coûte. » L’institut technique revient sur l’importance de revenir aux fondamentaux de l’agronomie pour réussir l’implantation de son colza et éviter de revivre le fiasco de l’automne dernier.

Pour éviter que les « ratages » en colza de l’automne dernier ne se reproduisent (semis non réalisés ou retournements en raison de la sécheresse puis des attaques d’insectes d’automne), Terres Inovia prend les devants pour la campagne de 2019-2020. Fabien Lagarde, son directeur de l’action régionale et du transfert de l’institut technique, a rappelé ce 3 juin 2019 les « bonnes pratiques dans un contexte pluviométrique difficile ».

« Des attaques généralisées sur un mois »

Il a entamé sa présentation avec la gestion difficile des attaques des deux principaux ravageurs d’automne. « Les colzas sont confrontés à des attaques généralisées, fréquentes et soutenues d’insectes sur un mois voire davantage, quand cela durait 8 à 10 jours auparavant. Sur grosses altises et charançon du bourgeon terminal, les insecticides ne suffisent plus en raison de l’explosion des résistances et du réchauffement climatique à l’origine de pontes et de cycles accélérés chez ces coléoptères. »

« Il n’est plus rare de voir de 80 à 120 larves par pied, s’indigne-t-il. Pour faire face à ces ravageurs, il faut revenir à plus d’agronomie et réussir à implanter des colzas capables de se défendre par eux-mêmes. » Dans cinq départements, l’altise d’hiver est déjà résistante à 100 % aux pyréthrinoïdes. Elle pourrait le devenir sur tout le bassin de production d’ici à trois ans, selon Fabien Lagarde. La seule alternative disponible, la famille des organophosphorés, n’offre qu’une efficacité de 50 %.

« Revenir à plus d’agronomie »

« Le colza doit être robuste et poussant tout l’automne pour résister aux attaques de grosses altises et de charançons du bourgeon terminal. » Fabien Lagarde a mis en avant certains points :

Semer tôt (avant le 5 août),

Adapter le travail du sol aux conditions structurales en privilégiant un minimum d’actions,

Veiller à préserver l’eau présente dans le sol pour « faire lever le colza même en l’absence de précipitations »,

« Éviter les semis combinés qui assèchent le sol, lequel se prend en masse dès les premières pluies »,

Choisir une variété dans la liste de celles conseillées par Terres Inovia…

Isabelle Lartigot