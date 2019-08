pour vous connecter et poursuivre la lecture

Ferus propose de « promouvoir un « contrat » avec le secteur de l’élevage pour apporter des réponses non seulement au retour de l’ours mais aussi à son propre avenir. » L’association assure qu’une « démonstration existe depuis de nombreuses années, dans les Monts cantabriques, où l’ours n’est pas l’ennemi des activités d’élevage de montagne et que l’ours apporte une économie complémentaire aux territoires de montagne, en promouvant un tourisme de nature là où il habite. »

Innover dans la gestion du bétail

Pour les militants, la solution de la cohabitation passe par des solutions qu’ils promeuvent depuis longtemps comme les chiens de protection, les clôtures… ou la recherche et l’innovation sur les mesures de gestion du bétail et la réduction des dommages et aides à l’élevage extensif au titre des services éco-systémiques, en explorant des instruments de financements européens, des incitations ou des exonérations fiscale.

C’est sur le ton du reproche, que Ferus demande aux « gouvernements des régions autonomes et les organisations agricoles de bien vouloir se mettre au travail avec « une attitude responsable et constructive pour résoudre les problèmes concrets de l’éleveur et ne pas utiliser l’ours comme bouc émissaire dans un but électoraliste à courte vue. »

Cette liste de préconisations reste éloignée des revendications des éleveurs, soutenus récemment par une centaine d’élus devant la préfecture de Toulouse. Quant à Frédéric Denhez, écrivain et spécialiste de l’environnement, invité le 16 août de l’émission C’est dans l’air sur France 5, il se demande pourquoi « le monde scientifique a accepté que l’État introduise des ours de façon autoritaire dans un environnement qui n’était plus le leur. »