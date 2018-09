Dans sa note mensuelle, le ministère de l’Agriculture indique que le mois d’août a été caractérisé par une chaleur persistante et une pluviométrie contrastée.

La chaleur installée depuis le début de l’été s’est poursuivie en août, avec une moyenne de 22,7°C, soit +1,8°C au-dessus de la normale, indique la note . C’est dans le Nord-Est que l’écart à la normale a été le plus important (+2,5°C), alors que les régions de l’Ouest ont moins été concernées (+0,6°C).

Les précipitations ont été déficitaires en moyenne (–17 % par rapport à la normale) mais avec de forts contrastes géographiques. Le Sud-Est (+64 %) et le Nord-Est (+10 %) ont été particulièrement arrosés, alors que les autres régions ont enregistré un déficit élevé (jusqu’à –61 % dans le Sud-Ouest). Cumulées depuis le 1er mars 2018, les précipitations sont cependant excédentaires en moyenne (+12 %) et dans toutes les régions, à l’exception du Nord-Est (–5 %) et du Nord (–11 %).

« Compte tenu de ce déficit hydrique associé aux fortes températures, l’indice d’humidité des sols est en moyenne plutôt déficitaire ce mois-ci, particulièrement sur le quart nord-est du pays et dans les départements de la Manche et de la Seine-Maritime », indique le communiqué. Au 1er septembre, l’indice d’humidité des sols est déficitaire sur le quart nord-est du pays, légèrement excédentaire sur les autres régions.