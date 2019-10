« Un acte délégué européen concernant la traçabilité et l’identification validé par la commission européenne en juin dernier comportait une disposition fatale pour les éleveurs de chèvres », rappelle la Fnec, dans un communiqué publié ce vendredi 4 octobre 2019. Selon le syndicat, cette disposition « remettait en cause la dérogation à l’identification électronique en vigueur aujourd’hui pour les chevreaux ».

« Détermination sans faille des eurodéputés français »

Selon la Fnec, « la commission de l’agriculture du Parlement européen a obtenu de la Commission européenne, lors d’une audition le 25 septembre dernier, un engagement à modifier le texte » validé en juin dernier.

Le syndicat souligne le « soutien » et la « détermination sans faille » des eurodéputés français, précisant avoir rallié à leur cause « les Espagnols, Grecs, Chypriotes et Portugais ». Il reste toutefois « vigilant » et veille à ce que « les engagements de la commission soient bien tenus et le texte modifié dans le bon sens ».