Samedi, le crime était signé

Un salaud s’amuse à domper des cochonneries sur le bord de mon champ. Trop sans-dessein, il a laissé son nom sur des enveloppes. Après une petite conversation, il va enlever le tout dès demain! pic.twitter.com/gTJQOjHvfo — Sylvain Raynault (@bonneterre1985) 5 octobre 2018

Samedi toujours, une nuit de solitude

Crever un pneu,

tubeless,

d’une benne pleine de maïs,

dans le champs,

un samedi soir 22h,

avec de la pluie annoncé dans la nuit...



J’ai du faire un truc pas bien dans une autre vie #Pasdebol pic.twitter.com/GPfLHOOcFW — Nico Duarig (@nico_duarig) 6 octobre 2018

Dimanche, on vide la piscine

Dimanche toujours, un moment de grâce

Dimanche encore, l’arche de Noé

Seriously one of the best photos ever...

Farm dogs leading their cattle out of the flood in Florida and to safety.

All of these animals got out of the flood safe.



Here's to some courageous K9 heroes. pic.twitter.com/1wW8a4zES4 — Welcome To Nature (@welcomet0nature) 7 octobre 2018

Lundi, haut les mains !

When you try and get a little too fancy with the drone on #farmingday #harvest2018



Also, I was driving the tractor at the same time... pic.twitter.com/YzhEyBroBL — Kurt Beyer (@beyerku) 8 octobre 2018

Lundi toujours, la moisson canadienne

Mardi, Perrette et son pot au lait

Le #lait est un aliment fragile et vivant !

Voilà ce qui arrive quand le tank à lait ne le refroidit pas correctement à 4°c, il fermente !



Y a plus qu'à le jeter



Et celui qui a fait la c.... Ben lui, ça a aussi chauffé !! pic.twitter.com/H5lsdYC5uR — Hélène Fréger (@HFreger) 9 octobre 2018

Mardi toujours, le rebond de la victoire

Happy dog of the day. pic.twitter.com/oRqCkhmICn — Dick King-Smith HQ (@DickKingSmith) 10 octobre 2018

Mercredi, comme des éléphants

Hilarious! Laughed at this way too much!



Got sent it via facebook, is it anyone on here?!! pic.twitter.com/JV8NYym1Pa — Chris Whitford (@pull_the_udder1) 10 octobre 2018

Mercredi toujours, charger la mule

Some load up!



Credit: Jose Luis Rodriguez-rabadan Serrano #farm365 pic.twitter.com/3XQEtHAD3U — Grasstec Ltd (@GrasstecLtd) 10 octobre 2018

Jeudi, ligne de force

Can see the end on the canola. Finally some nice dry grain again 8.8 makes me happy!! pic.twitter.com/dwx1eUmGZf — Warren (@wstevenson4) 11 octobre 2018

Vendredi, on s’invite à l’Élysée