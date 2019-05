Samedi, regarde la route !

Cell phone or nap? pic.twitter.com/wqd1gIZ7L2 — travis stephens (@directpivotpart) 11 mai 2019

Dimanche, marée verte

On se croirait presque au bord de la mer!!!!!! pic.twitter.com/jno8sNMVIF — GAEC AUX PIS DU BY (@GAECAuxPisDuBy) 12 mai 2019

Dimanche toujours, canicule bretonne

Comment reconnaît-on une génisse bretonne? Il faisait 18°c quand j'ai pris la photo, il y a un détail marquant pic.twitter.com/Ah1iUkOZZv — philou56 (@pierrephili) 12 mai 2019

Lundi, fleurs de saison

Le lin d'hiver commence à fleurir.

Savez-vs que ces fleurs ne fleuriront plus demain ? Durée de vie d'1 fleur de lin : 1 jour. Les pétales tombent en fin d'après-midi. @AudePocchiola voilà nos vagues à ns ! @euretourisme @Fragritwittos #ceuxquifontlafibre @TerredeLin #lundivert pic.twitter.com/aaP2qCPk9D — Nadège PETIT (@agri_zoom) 13 mai 2019

Mardi, dans la ligne de mire

I didn’t even stand a chance. Direct line of fire. Typical Monday... pic.twitter.com/iJpiyu5GxK — Karter Kilburg (@karter_kilburg) 14 mai 2019

Mardi toujours, Bambi est aveyronnais

La campagne nous réserve, toujours des surprises !!! Vu ce matin en faisant le tour des vaches #Aveyron pic.twitter.com/uhfINLLSXD — Philippe Facon (@PhilippeFacon) 14 mai 2019

Mardi encore, il transmet ses consignes via Snapchat

Receiving your instructions via snapchat no getting it rong these days! pic.twitter.com/tEP39Y6ej8 — Robert Dennis (@robddennis) 14 mai 2019

Mercredi, surprise dans la boîte à outils

Not what I was expecting to find in the tool box of the rarely used mf165 pic.twitter.com/8d6z37EuhA — Nokost (@cozzie45) 15 mai 2019

Mercredi toujours, pas touche à ma console !

- Et ça c’est quoi ?

- Touche pas à ça p’tit con ! pic.twitter.com/S508bZvwBQ — Louis Mounier (@LouisMounier) 15 mai 2019

Jeudi, un boa dans la batteuse…

… et des flamants roses dans la rizière

#flamantrose emblème et premier ravageur des #rizdecamargue . Trop nombreux, ils profitent de la nuit, pour se nourrir des semences. Ainsi involontairement, la riziculture camarguaise permet l’épanouissement de l’espèce. #nature #terresauvage #riz #biodiversite pic.twitter.com/mDq35MvS2p — Le Petit Riziculteur (@inforiz) 16 mai 2019

Vendredi, pendant que certains voudraient dormir...

Il y a des jours comme ca ou finalement on ferait mieux de rester coucher. Mais pourquoi tu veux pas te replier... pic.twitter.com/aY6zpUVBAn — Benoît CLEMENT (@BenoitCLEM08) 17 mai 2019

… les autres sont déjà habillés pour la soirée

Visiting @DevonCountyShow we met handsome sheep #Zwartbles love @ZwartblesIE and so good to meet these beautiful sheep nose to nose also turmeric dipped yellow sheep! pic.twitter.com/BGJ0PKqQf6 — Cats of Dartmoor (@DartmoorOf) May 17, 2019