#tourdeplaine Blé dans un trèfle blanc nain (TBN)qui était associé au colza Le voisin va encore me dire que ce n est pas lui qui a traversé ma parcelle et l’autre était encore inspiré pour dérayer (30cm de profondeur)le long de mon champs pic.twitter.com/CgzgPOmJFy

Bonne année au #sorgho ! @Guedjsorghum on a encore du boulot de développement agricole pour cette espèce du Sud que l’on apprivoise en #Bourgogne ! Cette parcelle photographiée ce matin a malheureusement fait le bonheur des et des pour les réveillons de fin d’année! pic.twitter.com/hDW9POx1cR

Retour sur ma visite australienne pour découvrir l’usine et voir au travail le nouveau modèle de destructeur de menue-pailles en entraînement mécanique, cela semble encore mieux adapté aux conditions européennes et surtout plus abordable!#ihsd#ihsdfrance pic.twitter.com/LZN96nEna8

La c est l avaleur qui prends les betteraves et non les betteraves qui prennent de la valeur

Car sur 1kg de sucre que vous achetez env 1e en rayon ,il n y a que 12cts d e qui reviendront pour nous payer ces betteraves.juste un peu plus du double de la tva

Merci les #egalim etc. pic.twitter.com/WtXg79LaIB