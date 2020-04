aujourd’hui oui oui c’est pas cool l’odeur mais on fait comme on peu avec un planning @CUMAFrance serré #ceuxquifontlaviande #OnVousNourrit pic.twitter.com/LtvevGCBbw

Pas facile de faire baisser la production quand l'herbe est bonne... (j'étais à 3400 tous les 2 jours fin mars) Pourtant il le faut, la crise économique fait les exportations de produits laitiers et on va tout droit vers une énième crise pic.twitter.com/TyRsmqXRen

Comment ne pas être dégoûté, semis de pois de printemps du 25/03, fouillé toute les nuits depuis, les traces plus sombres que l’on voit, ce sont des rangs fouillés avec les pois de mangé. Avec le confinement, impossible de faire une expertise pour resemis, que faire ? pic.twitter.com/LwCY6VsnCx

Comme @DamsDeere , début de la plantation de pomme de terre, nouvelle culture en bio pour nous. @Fragritwittos . Avec l'appui matériel et technique d'un collègue, ça aide pour démarrer #lapetiteferme pic.twitter.com/sNYd33koZ4

Petit tour dans les colzas ce soir... Ce sera ma 3ème récolte de Colza depuis mon installation... et sans doute la dernière... Les meligèthes sont en train de le moissonner à ma place... et les altises finissent de ronger les pivots... pic.twitter.com/hUMegXbsSk

Photo du soir bonsoir.

Les températures étant plus clémente cette semaine les vaches laitières on le droit de sortir nuit et jour. Elles font comme elles veulent elles ont l'accès au bâtiment ou au pré c'est au choix de mesdames. #CeuxQuiFontLeLait pic.twitter.com/1AkyWX4Dbt