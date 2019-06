Samedi, la sécurité avant tout

#FrAgTw enfin après une attaque vegan nous avons refait tout le parc . Nous pouvons enfin lâcher les avec leurs veaux pic.twitter.com/91IwYzTZ5L — Vivien Clesse (@VivienClesse) June 8, 2019

Dimanche, peinture sur vache

Nearly there for Open Farm Sunday #OFS19 pic.twitter.com/NmUbMpolUJ — George Brown (@GBinNZ) June 9, 2019

Lundi, pour leur lune de miel, elle l’emmène semer

Lundi encore, joujous design

Mardi, drôle de ballon

Ah the English countryside. Grey murky skies, every shade of green disappearing off into the horizon. The bright white of inquisitive sheep.... and what appears to be a fluorescent, half inflated cock pic.twitter.com/F0seUqULrh — Richard Brown (@Brownsvilleted) June 11, 2019

Mardi encore, premier passage chez le coiffeur

My new girl Yarna got her first ever haircut yesterday and she looks like a totally different sheep! Usually I'm starting straight away once tired to a gate/fence but I honestly didn't know where or how to start as she was SOO FLUFFY !#SHEEP365 pic.twitter.com/dqeQITog81 — CharlotteFleet (@RabyRyelands365) June 11, 2019

Mercredi, des pâtes gorgées de soleil

Mercredi toujours, le bon air du livarot

Allez on quitte le bureau et on va respirer le bon air (livarot) avec #CeuxQuiFontLeLait #Franceterredelait pic.twitter.com/lIgEwRTgxI — Caroline Fenaillon (@CaroFenaillon) June 12, 2019

Mercredi aussi, on retrouve une ancienne miss

Jeudi, minitartiflette deviendra grande

A ce stade, on n'imagine pas encore qu'on pourra faire une méga tartiflette entre #FrAgTw pic.twitter.com/0Ba7ep4TZj — Charles-Edouard Lhopiteau (@celhopiteau) June 13, 2019

Jeudi toujours, sous l’eau !

Devastating and soul destroying. pic.twitter.com/GSfzxl1liI — Fen Peas Ltd (@FenPeasLtd) June 13, 2019

Jeudi encore, une frégate au fond du jardin

Lorsque la frégate de l'armée française "Bretagne" passe au bout du jardin.... Ça change des céréaliers, Méthanier et CO.... #Armada2019 @MarineNationale pic.twitter.com/NMeSECbiRA — Aurélien Périer (@AurelGrains) June 13, 2019

Vendredi, les cowboys veillent

Headed up the mountain with what a few cows remain on our river range...#RanchLife

... as far as we can tell the predator pressures have eased. pic.twitter.com/GIb7bf131n — JLazyS Chyenne (@JLazySAngus) June 13, 2019