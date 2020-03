CETTE SEMAINE SUR TWITTER

Malgré la pluie, le travail agricole ne s’arrête pas

Après de nombreuses précipitations, certains champs sont inondés et les apports d’azote sont plus compliqués. Mais certains éleveurs ont réussi à sortir leur vache, et les céréaliers réussissent quand même à réaliser certains travaux.