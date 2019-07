Samedi la dernière benne

Moisson 2019 fini dernière benne pic.twitter.com/t7Pn2HNDtQ — Fredo (@Fredo91666281) July 20, 2019

Samedi encore, une journée perdue

Zut panne des vents, c’est la troisième fois en 10 campagnes. Il paraît que l’on est les seuls en France à avoir ce problème, ça m’étonne... du coup on part au dépôt pièces détachées Case à Plessis Belleville .3 heures aller /retour, la journée est terminée. pic.twitter.com/M9ny3jKzkU — EricMasseT (@EricMasset) July 20, 2019

Dimanche, du soja pour le fiston

My wife is gong to kill me. He said he needed beans to haul pic.twitter.com/lbmXcLusE0 — Craig Kwapnioski (@CraigKwap) July 21, 2019

Lundi, moutons à la plage

Magie de la baie de Somme #sheep

Les moutons de pré salé s'abreuvent dans la Somme avant le retour de la mer. @Fragritwittos#FrAgTw pic.twitter.com/ZLocGNNQsd — herve.Gustin (@rv59268) July 22, 2019

Lundi aussi, et pourquoi pas les arbres ?

Mardi, merci les copains

La moissonneuse avait pourtant été convenablement dépoussiérée et pourtant elle a mis le feu à l'orge de printemps sur pied et aux eteules de blé du champ voisin. Heureusement la solidarité paysanne n'est pas une utopie. Rapidement 6 déchaumeurs et une citerne d'eau ont maîtrisé pic.twitter.com/OZc1rTk1LC — Francois Arnould (@francoisarnoul1) July 23, 2019

Mardi encore, les flammes n’attendent pas

Dans des moments comme ceux là on laisse tout tomber et on y va. La solidarité est primordiale pour limiter les dégâts. #Incendie de végétation assez important chez un voisin. On y va et on gratte. 4 cultivateurs et 1 charrue en soutien des pompiers #agrisolidarité pic.twitter.com/GJZEfIV65L — GREMAUD Julien (@julien_gremaud) July 23, 2019

Mardi toujours, à vot’ service !

Mercredi, attention, chien sournois

Soit mon chien m aime beaucoup, soit il aime beaucoup la clim du tracteur... #canicule2019 #MimoletteEnTracteur pic.twitter.com/FCdYOg08nX — Cedric Landrein (@cedriclandrein) July 24, 2019

Jeudi, quand la clim lâche au mauvais moment

Ça se remplit ! Tellement heureux que la clim du Merlo m’ai lâché hier ! Plus que 200 bottes et ça sera bon... #CeuxQuiFontLaViande #CeuxQuiFontLaPaillepic.twitter.com/riNojzal6k — Quentin B (@bigard_q) July 25, 2019

Jeudi toujours, la vie de château

Être agriculteur, c’est aussi construire des châteaux pic.twitter.com/E0Y9IRh5g8 — Anne Cécile Suzanne (@AnneCSuzanne) July 25, 2019

Vendredi, enfin de la pluie…

un truc bizarre tombe du ciel pic.twitter.com/QKCV7Q8ojp — Sebastien (@sebredneck) July 26, 2019

… et un peu de douceur pour la route

J'annonce une #battle entre les petits chatons trop #mignon et le bébé buse qui veut faire peur!

RT : #chaton

: bébé buse pic.twitter.com/BigJbAVZG4 — Gilles B. (@gillou1784) July 26, 2019