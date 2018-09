Samedi, y a-t-il un tracteur dans l’avion ?

There's always that 1 guy on the plane taking up too much room... pic.twitter.com/gcYnovcLya — mechanic man (@travelingfixer) 22 septembre 2018

Dimanche, big bang

Big thanks to @LeicsFireRescue for arriving so quickly & being brilliant in an emergency dealing with tractor fire & local farmer who parked it behind our garages when he smelled smoke!!#greatservice pic.twitter.com/7hPDJINO7I — Andy Gilbert (@AndyGoMAD) 23 septembre 2018

Dimanche toujours, un autre big bang

What leaves a big thunderstorm, and the fall of a centella over the fence #cattle pic.twitter.com/0ZhaAqO79J — Santiago Narbaiz (@SNarbaiz) 23 septembre 2018

Lundi, la famille Shadok

Lundi toujours, alerte à Malibu

As much as he winds me up, I'm extremely grateful for him in times like this. He soon turned her back to me so I could rope her. #lifeguarddog #SomersetLevels pic.twitter.com/rRIVtBLMZ7 — Howard Tratt (@levelslamb) 24 septembre 2018

Lundi encore, faire l’autruche

Journee trop bien commencé

Journée fini

Par contre les emmerdes......... pic.twitter.com/gdsLPrm0Bg — Patrick Darot (@PatrickDarot) 24 septembre 2018

Mardi, ça déborde

Mercredi, SUPERagriMAN

Aujourd’hui @dams7174 aura fait 14h de moisson et 360 km de tracteur soit environ 13 aller retour à la coop. J’ai épousé un superagriman #maïs pic.twitter.com/V5nTRSTeLC — Aude Pocchiola (@AudePocchiola) 26 septembre 2018

Mercredi toujours, tensions en Moselle

200 caravanes à Rettel dans les dernier hectares d’herbe que nous avions pour nos moutons, le tracteur de mon père caillassé, belle journée à tous pic.twitter.com/c5Pyv2WiUl — Florin (@FlorineHdrk) 26 septembre 2018

Jeudi, toujours plus gros les Américains…

Vendredi, éclats de vie

Salut vous!!! Toujours pas d eau ici mais 4 mm dimanche semble leur suffir! Je vais pas m en plaindre pic.twitter.com/5QwX3HJoGA — Matthieu (@Deffmatth) 28 septembre 2018