Cette semaine sur Twitter

Le coronavirus n’arrête pas les agriculteurs

Cette semaine, le coronavirus et le confinement étaient sur toutes les langues et sur tous les réseaux. Toutefois, il a fallu travailler pour assurer la continuité des approvisionnements alimentaires. Le printemps pointant son nez, vous avez été bien occupés par les mises à l’herbe et les tours de plaine, par exemple, tout en respectant les mesures barrière ! Vous avez aussi pensé à partager un peu de verdure et d’humour avec les citadins coincés chez eux.