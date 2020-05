pour vous connecter et poursuivre la lecture

Vendredi, à la recherche de nouvelles solutions

Un début de solution pour éviter les pucerons en betteraves ? pic.twitter.com/6YZBtxDQzz — Géraud Dumont (@geraud_dumont) May 1, 2020

Vendredi, quelles causes pour quels effets ?

J'ai comme l'impression qu'il y a un problème



Résultats d'un redécoupage de la parcelle cette année



Précédent #blé des deux côtés mais antprécédent #Betteraves à gauche et #lin à droite.



L'importance des rotations longues n'est plus à démontrer pic.twitter.com/kOVTOwiy7d — Victoire Dupont (@VictoireDupont6) May 1, 2020

Samedi, un choix crucial

Pas de pluie sur les cailloux on abandonne l'idée du liquide sous la pluie et on repasse donc en azote sous forme solide pic.twitter.com/rBK9zUKCO0 — guigui (@Guiguiperdereau) May 2, 2020

Samedi, rien ne se perd, pas de gaspillage

Je vais passer les brebis dans le parc des chèvres pour qu'elle mange leur refus, de façon avoir une bonne repousse d'herbe et ne pas en gaspiller !! #FrAgTw #Ovin #Elevage pic.twitter.com/Lne2gAWsaB — le Berger des étoiles (@romainleberger) May 2, 2020

Dimanche, les céréales n’aiment pas les trop grands écarts

En l'espace de quelques jours, on passe d'une sécheresse extrême (40 jours de chaud et sec) à des excès d'eau. Entre épis qui grillent et grains qui pourrissent, espérons une fin de campagne conforme aux normales de saison.#Blé #semismais #sécheresse #pluie pic.twitter.com/JrDijTYXS0 — François Walraet (@Fgk_jh) May 3, 2020

Dimanche, et les chèvres n’aiment pas la pluie

Qui dit pluie dit pas de sortie! Les chèvres détestent se mouiller et même si elles sortent entre 2 averses elles réclament pour rentrer dès les 1ère gouttes! Mais elles ont de quoi s'occuper dans la chevrerie#jourdepluie pic.twitter.com/GTPRVRM6QH — Fabre Adeline (@FabreAdeline) May 3, 2020

Lundi, fauchage

Fauchage du trefle puis de la luzerne avec une partie de dérobée seme en octobre dans la luzerne. Du bon fourrage pour #ceuxquifontlelait @KroneFrance #iamkrone @ValtraGlobal #tmce #autonomiealimentaire pic.twitter.com/BucVnCkAL2 — Jean lanvin (@Lanvin14J) May 4, 2020

Lundi, toujours, pas de fongi

Orge sortie des barbes lundi matin sous la pluie Très saine, pas reçu de fongi avant. L'agriculteur s'interroge pour en faire un ou non... À suivre. pic.twitter.com/HDjDMfniAL — Clarisse Boisselier (@claboisselier) April 23, 2020

Mardi, pas de monograine pour ce soja

Mardi, attention aux limaces et aux corbeaux

C'est à CE stade que le maïs est le plus sensible aux ravageurs que sont les limaces et les corbeaux.



Surveillance quotidienne de rigueur ! pic.twitter.com/jilAb5lzbC — Antoine Thibault (@AgriSkippy) May 5, 2020

Mercredi, des associations à l’essai

Essai colza associé avec des pérennes . Chacun son heure de gloire. Les légumineuses devront encore attendre quelques semaines pour s’exprimer pic.twitter.com/kkWjodtz7W — alex (@7582Alex) May 6, 2020

Mercredi, en route pour l’autonomie protéique

Jeudi, réguler le vivant par le vivant

Campagnols en cours de régulation!!! pic.twitter.com/SZ0zSp1MUe — Jojoy (@joypettini) May 7, 2020