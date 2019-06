Fin des enrubanage on ramasse les bottes. pic.twitter.com/GKMq7V7TZi

J’utilise pourtant du #Glyphosat et toute autre produits phytosanitaire mais rien n’empêche quelques jolies #coquelicot de pousser et c’est nous les pollueurs non ? pic.twitter.com/5TwC3xct4F